Lazio: Giunta, approvate modifiche al complemento dello Sviluppo Rurale 2023-2027

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale del Lazio, presieduta da Francesco Rocca, ha approvato, su proposta dell’assessore all’Agricoltura, Giancarlo Righini, la delibera riguardante le modifiche al Complemento dello Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 e l’approvazione del cronoprogramma dei bandi. Le principali novità riguardano l’insediamento dei giovani agricoltori e in particolare la differenziazione del premio in funzione della ubicazione dell’azienda in cui si trovano. 70mila euro saranno concessi per insediamenti in zone svantaggiate montane, zone svantaggiate con vincoli naturali significativi diversi dalle zone montane e zone soggette a vincoli specifici; 50mila euro invece per insediamenti in altre zone. Per quanto riguarda il Benessere animale l’impegno economico diventa annuale e non più quinquennale. Un’ulteriore modifica riguarda l’attuazione delle strategie di sviluppo locale che saranno in capo ai Gruppi di Azione Locale che potranno costituirsi con un numero minimo di Comuni associati non inferiore a 15. Per l’attuazione di tali strategie la Regione Lazio ha stanziato 73 milioni di euro con un piano finanziario in termini di spesa pubblica compreso tra 2 milioni di euro e 6,5 milioni di euro. (segue) (Com)