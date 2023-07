Lazio: Giunta, approvate modifiche al complemento dello Sviluppo Rurale 2023-2027 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie a questo provvedimento – spiega l’assessore all’Agricoltura, Giancarlo Righini – rendiamo il Csr 2023-2027 più corrispondente alle richieste pervenuteci dalle imprese agricole. In particolare, regoliamo la formazione dei Gal che sono strumenti fondamentali per sostenere l’occupazione, la crescita, l’inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle aree rurali e per contrastare i fenomeni di spopolamento, povertà e degrado di alcune zone oramai da troppo tempo abbandonate a sé stesse". Nel complesso il Complemento dello Sviluppo Rurale 2023-2027 è di oltre 602 milioni di euro. Di questa cifra fanno parte 107 milioni destinate ad adattare e mantenere le produzioni Biologiche; 44 milioni per il benessere animale e altrettanti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Altri 134,5 milioni per gli investimenti di cui 90 milioni sono per quelli produttivi agricoli e 44,5 milioni per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, mentre 62 milioni per l’insediamento dei giovani agricoltori. 52 milioni, infine, sono per il sostegno a zone con svantaggi naturali. (Com)