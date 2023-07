Lombardia: Pizzighini (M5S), formazione sul lavoro, investire sulla sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questo primo Assestamento di Bilancio, Regione dovrebbe dare un segnale immediato ai lavoratori e alla loro sicurezza. Secondo i dati recentemente diffusi da INAIL, in Lombardia la situazione è critica, infatti, si trova al primo posto con 72 morti". Lo dice Paola Pizzighini, consigliera regionale M5S Lombardia. "Per via di questi numeri - continua la consigliera - la nostra Regione è stata catalogata in 'zona rossa', ovvero, tra i territori con incidenza infortunistica superiore al 125 per cento rispetto alla media nazionale. E' necessario intraprendere tutte le misure necessarie finalizzate a garantire la tutela della salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, per questo ho presentato un Ordine del giorno in cui chiedo a Regione di effettuare un’analisi approfondita delle attività produttive definite pericolose al fine di individuare i settori critici e investire risorse per una formazione on the job direttamente nei luoghi di lavoro". "Regione - conclude Pizzighini - deve attivarsi presso i Centri di formazione professionali pubblici e privati convenzionati affinché vengano organizzati corsi gratuiti per i lavoratori lombardi finalizzati all’acquisizione di competenze relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e alla formazione continua in ambito professionale. Chiedo, inoltre, a Regione di attivarsi affinché siano garantite le visite di controllo da svolgersi con metodi e frequenze previste dalle normative vigenti, accessibili gratuitamente per tutti i lavoratori, al fine di ottenere le certificazioni di idoneità fisica per accedere ai luoghi di lavoro" (Com)