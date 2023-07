Energia: Habeck, espandere sfruttamento fonti rinnovabili è questione di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'espansione dello sfruttamento delle fonti rinnovabili è una questione di sicurezza energetica. Lo ha affermato il ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck, nel corso della riunione con gli omologhi del G20 a Goa, in India. “Ciò è diventato chiaro l'anno scorso dopo l'attacco russo all'Ucraina. La Russia ha usato l'energia come arma. Le forniture di gas sono state limitate o interrotte per innescare una carenza in Europa”, ha detto il ministro, secondo cui era chiaro già prima “cosa avrebbe significato avere delle dipendenze di forniture fossili da un unico fornitore”. I paesi del G20 non sono riusciti a raggiungere un consenso sull'accelerazione dell'espansione delle energie rinnovabili, non è stata infatti pubblicata alcuna dichiarazione finale della riunione. Habeck aveva già smorzato in anticipo le aspettative sulla riunione, sottolineando, tuttavia, che la maggioranza del G20 vuole che la produzione da fonti rinnovabili venga triplicata a livello globale entro il 2030.(Geb)