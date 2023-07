Milano: affidati per 30 anni all'università Bicocca sei mila metri quadri di oasi urbana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proprietà del Comune verrà destinata alla realizzazione di attività didattiche, progetti di partecipazione aperti alla cittadinanza, attività di ricerca scientifica in campo ambientale e verrà mantenuta la possibilità di fruizione da parte dei cittadini e delle cittadine". "Obiettivi del Vivaio Bicocca - sottolinea Giovanna Iannantuoni, rettrice dell'Università di Milano-Bicocca - sono la tutela della biodiversità urbana, con la piantumazione di fiori e di piante a bacca per promuovere insetti impollinatori e volatili, la realizzazione del bio-lago urbano e l'insediamento di nuove specie, la promozione di stili di vita più sostenibili nella cittadinanza e fra gli studenti dell'Ateneo, lo sviluppo di approcci didattici e di ricerca innovativi basati sulla esplorazione della natura". Il Vivaio Bicocca è stato inserito nel progetto "MUSA - Multilayered Urban Sustainability Action", finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. Utilizzata come spazio di stoccaggio di piante da un concessionario del Comune fino al 2019, l'area è stata recuperata e inaugurata nell'ottobre del 2020. (Com)