Roma: controlli sul litorale, 4 arresti e 5 denunce, sequestrato un chiosco abusivo

- Negli ultimi giorni, i carabinieri dei reparti dipendenti dalla Compagnia di Roma Ostia, con il supporto dei colleghi del Nas e della Stazione Carabinieri Forestale di Ostia, hanno svolto un servizio straordinario di controllo che si è concentrato in particolare nell’area della Stazione del Lido Centro e ha interessato anche quella del Lido Nord, finalizzato al contrasto di ogni forma di degrado e illegalità. Il servizio ha portato complessivamente a 4 arresti e 5 denunce in stato di libertà per vari reati, alla segnalazione alla Prefettura di Roma di un consumatore di sostanza stupefacente. Nell’ambito del medesimo servizio è stato anche sequestrato un locale destinato alla somministrazione di bevande alcoliche ed altro, privo di qualsiasi titolo di concessione o autorizzazione. In particolare, i Carabinieri della Stazione di Roma Casal – Palocco hanno intercettato un 33enne su cui pendeva un ordine di carcerazione, emesso dalla Corte di Appello di Roma, dovendo espiare una pena residua di 1 anno, 3 mesi e 28 giorni di reclusione, per reati in materia si stupefacenti, commessi a Roma. (segue) (Rer)