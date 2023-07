Roma: controlli sul litorale, 4 arresti e 5 denunce, sequestrato un chiosco abusivo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’arrestato è stato quindi tradotto presso la Casa Circondariale di Rebibbia. I carabinieri della Stazione di Roma – Ponte Galeria hanno arrestato per evasione un uomo 30enne che invece di trovarsi in casa, dove era sottoposto agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti, si trovava nei pressi di un’attività commerciale ubicata nelle vicinanze della propria abitazione. Gli stessi militari di Ponte Galeria hanno denunciato un uomo, di 45 anni, trovato in possesso di 3 coltelli, di cui non ha saputo giustificare il motivo per cui li portava al seguito. I carabinieri della Stazione di Ostia, a seguito di controllo in strada, hanno arrestato un giovane 16enne, già sottoposto alla misura della permanenza in casa, perché colpito da un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare in atto con quella della collocazione in comunità, emessa dal Tribunale per i Minorenni di Roma. (segue) (Rer)