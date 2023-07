Roma: controlli sul litorale, 4 arresti e 5 denunce, sequestrato un chiosco abusivo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ostia hanno arrestato un uomo 31enne, già sottoposto agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio, colpito da un aggravamento della misura in atto con quella della custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, per pregresse violazioni della misura impostagli. L’uomo è stato portato nella casa circondariale di Roma "Regina Coeli". Gli stessi militari della sezione Radiomobile hanno anche denunciato un uomo 30enne trovato in possesso di un bastone in legno artigianale di circa un metro. I Carabinieri erano intervenuti poiché a seguito di segnalazione al "112 Nue" era stata segnalata una lite in strada. Nel medesimo contesto, inoltre, i carabinieri della Stazione di Fregene, a seguito di controllo alla circolazione stradale, hanno denunciato in stato di libertà un 54enne ed un 35enne ritenuti responsabili di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I due sono stati trovati con 5 grammi di cocaina. Nella medesima circostanza, il conducente del veicolo, in seguito al rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti è stato denunciato per il reato di cui all'art. 196 c.8 del Cds con contestuale ritiro della patente di guida. La sostanza stupefacente è stata sequestrata. (segue) (Rer)