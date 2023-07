Roma: controlli sul litorale, 4 arresti e 5 denunce, sequestrato un chiosco abusivo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche i carabinieri della Stazione di Roma Vitinia hanno denunciato in stato di libertà un 23enne trovato in possesso di un coltello di genere proibito, a seguito di controlli alla circolazione stradale. Nella circostanza, il giovane, dopo essersi accorto della presenza dei militari, al fine di sottrarsi al controllo, ha tentato una breve fuga a piedi venendo immediatamente bloccato e trovato in possesso di un coltello a serramanico di 32 cm. Nel medesimo contesto degli interventi contro il degrado nelle aree delle Stazioni del Lido, è stato segnalato un giovane, quale assuntore, alla Prefettura di Roma, trovato in possesso di una singola dose di cocaina, sottoposta a sequestro amministrativo. Infine, nell’ambito delle attività di verifica sul rispetto delle norme di sicurezza alimentare, i carabinieri della Compagnia di Ostia con il supporto specialistico dei colleghi del Nas e dei Carabinieri Forestali hanno sequestrato una struttura di circa 60 mq, realizzata con materiale di fortuna (legno e lamiere) devoluto alla somministrazione di bevande alcoliche ed altro, in assenza di alcun titolo di concessione od autorizzazione. Il manufatto è stato sequestrato. Nel medesimo contesto, inoltre, sono state elevate sanzioni amministrative per violazioni in materia di sicurezza alimentare per complessivi euro 4000 alla donna che lo gestiva. Le attività proseguiranno a tappeto anche nei prossimi giorni per assicurare giorni sereni e sicuri a tutti coloro che frequenteranno il litorale romano, in occasione del periodo estivo. (Rer)