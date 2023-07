Milano: arrestato 24enne per tentata rapina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa notte, poco prima della mezzanotte, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Milano hanno tratto in arresto, per tentata rapina, un 24enne libico, irregolare in Italia, con precedenti di polizia. I militari, mentre transitavano in via Gorizia, hanno sentito alcune invocazioni di aiuto di un turista americano il quale lamentava il tentativo di rapina del suo orologio Rolex da parte di uno straniero che stava tentando di strapparglielo con violenza dal polso. I militari hanno immediatamente inseguito a piedi il malvivente, riuscendo a bloccarlo nella vicina via Vigevano. L'arrestato è stato accompagnato presso le camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo. Nella serata, sempre i militari del Nucleo Radiomobile hanno denunciato, per tentata rapina in concorso, tre minorenni, di cui due italiani ed un marocchino, fra i 14 e i 15 anni, tutti incensurati. I militari sono intervenuti in via Sanzio, ove i tre giovani stavano forzando il quadro elettrico di uno scooter parcheggiato in strada nel tentativo di rubarlo, quando sono stati sorpresi da un passante che è stato spintonato per assicurarsi la fuga. I militari, sulla base della descrizione fornita, hanno rintracciato i tre fuggitivi all'interno della fermata metro "De Angeli". Nessun ferito. I minori sono stati riaffidati ai rispettivi genitori. (Com)