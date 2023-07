Crimea: governatore Aksenov, colpito deposito munizioni, sospeso traffico ferroviario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato sospeso il traffico ferroviario nella penisola di Crimea. E' quanto annunciato dal governatore russo della penisola, secondo cui tale decisione è dovuta “a motivi di sicurezza”. Aksenov ha confermato, inoltre, l'esplosione avvenuta in “un deposito di munizioni” nel distretto Krasnogvardeiskij che sarebbe stata causata da un attacco ucraino effettuato utilizzando dei droni. Per questo motivo, è stata disposta “l'evacuazione delle persone situate in un raggio di cinque chilometri” dal sito oggetto dell'attacco. Aksenov, spiegando che l'attacco non ha provocato vittime o feriti, ha auspicato che tali disagi cui devono essere ora sottoposti gli abitanti della penisola vengano affrontati e risolti rapidamente. (Rum)