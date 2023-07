Business news: Tata Motors investirà 4,6 miliardi di euro in fabbrica di batterie per Jaguar Land Rover

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tata Motors, multinazionale indiana proprietaria dell’azienda automobilistica britannica Jaguar Land Rover, ha confermato di voler costruire una “megafactory” di batterie elettriche nel Somerset, nel sud-est dell'Inghilterra. Lo ha reso noto l’emittente “Bbc”. Tata Motors ha preferito il Regno Unito alla Spagna per la costruzione della fabbrica e investirà nel progetto 4 miliardi di sterline (4,6 miliardi di euro). Dal governo di Londra arriveranno centinaia di milioni di sterline di sussidi, plausibilmente sotto forma di sovvenzioni dirette, ma sono previsti anche miglioramenti al trasporto locale e la promessa di bollette energetiche più economiche. Il nuovo stabilimento creerà quattromila posti di lavoro nel Regno Unito. Il primo ministro britannico, Rishi Sunak, ha accolto con favore la decisione, che accelererà la transizione dell'industria automobilistica britannica dalle auto a benzina e diesel ai veicoli elettrici. "Non solo creerà migliaia di posti di lavoro qualificati per i cittadini britannici in tutto il Paese, ma rafforzerà anche il nostro vantaggio nella transizione globale ai veicoli elettrici, contribuendo a far crescere la nostra economia nelle industrie pulite del futuro", ha detto Sunak. (Rel)