Business news: Belgio presenta alla Commissione Ue richiesta modifica con aggiunta capitolo RepowerEu

- Il Belgio ha presentato alla Commissione europea una richiesta di modifica del suo piano di ripresa e resilienza, al quale desidera aggiungere un capitolo RepowerEu. Lo si apprende da una nota dell'esecutivo Ue. "Il capitolo RepowerEu proposto dal Belgio contiene quattro nuove riforme, 18 nuovi investimenti e sette misure trasferite o rafforzate rispetto al piano iniziale. Alcune riforme e investimenti di questo capitolo mirano ad accelerare lo sviluppo delle energie rinnovabili, in particolare snellendo le procedure di autorizzazione e abbreviando il trattamento dei ricorsi contro le autorizzazioni. Altre misure incoraggiano la ristrutturazione energetica degli edifici, sostengono l'installazione di pompe di calore e pannelli solari e mirano a decarbonizzare l'industria. Due investimenti nella mobilità sostenibile sono stati aumentati rispetto al piano iniziale", si legge nel comunicato della Commissione Ue. "Allo stesso tempo, il Belgio propone di modificare diverse riforme e investimenti inclusi nel piano iniziale", continua la nota. La richiesta del Belgio si basa sulla necessità di tenere conto dell'alta inflazione nel 2022 e degli effetti delle interruzioni della catena di approvvigionamento nel 2021-2022. La richiesta riflette anche la revisione al ribasso della dotazione massima di sovvenzioni del Belgio nell'ambito dello Strumento di ripresa e resilienza (da 5,9 miliardi di euro a 4,5 miliardi di euro). Il Belgio, si legge nel comunicato, ha richiesto il trasferimento di parte della sua quota della riserva di adeguamento alla Brexit, pari a 229 milioni di euro, al suo piano di ripresa e resilienza. Inoltre, ha richiesto prestiti Rrf per un importo di 264,2 milioni di euro. Insieme all'assegnazione di sovvenzioni da parte del Belgio nell'ambito del RepowerEu (282 milioni di euro), questi fondi portano l'importo complessivo del piano modificato presentato a 5,3 miliardi di euro. La Commissione valuterà ora se il piano modificato soddisfa ancora i criteri di valutazione stabiliti dal regolamento Rrf. In caso di valutazione positiva, presenterà una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio modificata che rispecchi le modifiche apportate al piano belga. Gli Stati membri avranno quindi un massimo di quattro settimane per approvare la valutazione dell'esecutivo Ue. (Beb)