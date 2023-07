Business news: azienda tedesca Pass, 900 mila ricambi all’anno nella fabbrica di Karakaj in Bosnia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società tedesca Pass, specializzata nel settore dell’automotive, progetta una produzione annuale di 900 mila pezzi di ricambio all’anno nel suo nuovo stabilimento di Karakaj, in Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina). Secondo la stampa bosniaca, nel nuovo stabilimento è prevista la produzione di tubi angolari in gomma per automobili con un diametro da 4 mm a 50 mm. La previsione è contenuta nella richiesta di valutazione preliminare di impatto ambientale per il piano di produzione, che l'azienda ha presentato al ministero della Pianificazione territoriale, dell'edilizia e dell'ambiente della Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina). (Seb)