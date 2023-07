Business news: Serbia, Transnafta progetta ampliamento terminal per rifornire la rete degli oleodotti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’operatore pubblico della Serbia per il trasporto degli idrocarburi, Transnafta, prevede di espandere il complesso del terminal centrale di Pancevo, che serve l'intero sistema di oleodotti attraverso la Serbia. Il complesso progettato dalla società si trova nella periferia sud di Pancevo, accanto alla raffineria di petrolio Nis-Pancevo e accanto al complesso esistente di Transnafta. Il compito principale dell'azienda è creare le condizioni per il trasporto sicuro e affidabile del petrolio greggio tramite oleodotto, garantendo così la continuità dell'approvvigionamento. Transnafta effettua il trasporto di greggio attraverso l'oleodotto che si estende dal Danubio al confine con la Croazia, fino a Pancevo, per un totale di 154,4 chilometri. L'infrastruttura di trasporto (pipeline) è correlata ad un terminal a Novi Sad con quattro serbatoi di greggio da 10 mila metri cubi ciascuno, il centro di snodo logistico e la stazione di pompaggio, la stazione di misurazione a Pancevo e otto stazioni di sosta lungo il percorso. Uno dei compiti principali della società è fornire il trasporto continuo e sicuro di greggio per le esigenze di Nis (Naftna Industrija Srbije), la compagnia petrolifera nazionale, controllata al 56 per cento dalla russa Gazprom Neft a fronte della quota del 30 per cento in mano allo Stato serbo e di quella del 14 per cento in mano agli azionisti. (Seb)