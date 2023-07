Regno Unito-Cina: "Bloomberg", "la sparizione" di Qin Gang posticipa la visita di Cleverly

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri britannico James Cleverly ha rinviato una visita a a Pechino programmata per il mese corrente a causa della "sparizione" dell'omologo cinese Qin Gang. E' quanto riferisce "Bloomberg News", ricordando che da circa un mese il ministro degli Esteri di Pechino non appare in pubblico. Secondo due fonti della testata statunitense, proprio l'assenza di contatti con Qin Gang sarebbe la ragione principale per cui il ministro degli Esteri britannico ha rinviato il suo viaggio in Cina. Cleverly si sarebbe dovuto recare nella capitale cinese alla fine del mese di luglio. (Res)