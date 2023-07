Germania: Kerner (Ig Metall) difende i sussidi statali al settore siderurgico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sussidi statali assegnati all'industria siderurgica tedesca sono uno strumento importante per un settore che non vuole continuare a utilizzare le vecchie tecnologie ma necessita di un cambiamento. E' quanto affermato da Juergen Kerner, membro del Consiglio di amministrazione di Ig Metall, il sindacato tedesco del settore metallurgico, parlando ai microfoni dell'emittente “Deutschalandfunk”. I sussidi stanno consentendo di ristrutturale il settore industriale in modo sostenibile. La produzione di acciaio con il cosiddetto idrogeno verde è una scommessa sul futuro”, ha detto Kerner, secondo cui “è fondamentale seguire questa strada se si vuole mantenere la Germania come base” per questo settore, ha spiegato Kerner, che è anche membro del Consiglio di sorveglianza di ThyssenKrupp. La Commissione europea ha approvato i sussidi tedeschi per la costruzione da parte di ThyssenKrupp di un impianto su larga scala per la produzione di acciaio realizzato con tecnologie rispettose dell'ambiente. “Tali sussidi prevedon fondi sino a 2 miliardi di euro”, ha ricordato Kerner. ThyssenKrupp prevede di mettere in servizio il nuovo impianto a idrogeno su larga scala alla fine del 2026. La sede dell'impianto dovrebbe essere situata a Duisburg.(Geb)