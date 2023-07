Russia-Ucraina: Rogov, respinta nuova offensiva di Kiev nella regione di Zaporizhzhia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercito russo sta respingendo una nuova offensiva delle forze armate ucraine in direzione di Orekhovo, lungo il fronte nella regione di Zaporizhzhia. Lo ha dichiarato Vladimir Rogov, capo del movimento pubblico di Zaporizhzhia "Siamo con la Russia". All'inizio di questa settimana, il nemico ha tentato un'offensiva su larga scala usando carri armati in direzione di Orekhovo, ma è stato fermato nei pressi del villaggio di Rabotino. "Fa molto caldo in direzione di Orekhovo: i nazisti sono passati all'offensiva. Oggi, esattamente alle quattro del mattino, dopo un massiccio attacco con mezzi di artiglieria a est di Rabotino, il nemico ha attaccato con fanteria e veicoli corazzati, compresi i carri armati Bradley”, ha scritto Rogov su Telegram. “I combattenti delle forze armate ucraine stanno cercando di sfondare le nostre posizioni e prendere il controllo delle trincee lungo la prima linea di difesa. L'artiglieria russa e sistemi di lanciarazzi multipli (Mlrs) hanno respinto i combattenti. Sono tutt'ora in corso battaglie aspre e feroci", ha aggiunto Rogov. (Rum)