Ucraina: governatore di Kirovohrad, respinto nella notte attacco droni russi

- Le forze russe hanno attaccato nella notte la regione ucraina di Kirovohrad utilizzando dei droni. Lo ha riferito il governatore regionale di Kirovohrad Andriy Raikovych su Telegram. "Stanotte, l'aggressore russo ha nuovamente attaccato la regione di Kirovohrad con i droni. La difesa aerea è entrata in funzione", ha osservato Raikovych. Secondo il governatore, non ci sono state vittime o feriti a seguito dell'attacco, così come non sono stati riscontrati danni materiali. (Kiu)