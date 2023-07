Sardegna: aeroporto Cagliari, raddoppia tempo sosta gratuita nei parcheggi dell'aerea arrivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono le novità introdotte da Sogaer per agevolare chi usufruisce dei servizi dell’Aeroporto di Cagliari: da lunedì 24 luglio raddoppia la sosta gratuita in tutti i parcheggi fronte Arrivi. Tutti coloro che utilizzeranno le aree denominate P1, P2 e P3 degli Arrivi potranno farlo senza pagare i primi 20 minuti. Sempre tenendo nella massima considerazione le esigenze di chi si reca in aeroporto per accogliere parenti e amici in un periodo di grande traffico – aereo e veicolare – Sogaer ha recentemente inaugurato a pochi passi dall’aerostazione il parcheggio Free2Park dove la sosta è interamente gratuita per 2 ore. Ulteriore novità sul fronte parcheggi annunciata dal gestore aeroportuale nelle scorse settimane è la riduzione della prima ora di sosta al P3 Terminal scesa al prezzo di 1 euro dai 3 precedentemente richiesti agli automobilisti che lo utilizzavano. Le diverse misure adottate quest’estate dal gestore del principale scalo sardo per riorganizzare le aree di sosta e la loro tariffazione si inseriscono in un più ampio programma di miglioramento continuo dei servizi con cui l’Aeroporto di Cagliari punta a standard qualitativi sempre più elevati. (Rsc)