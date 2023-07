Regno Unito: oggi nuovo sciopero di 24 ore del settore ferroviario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuova giornata di scioperi per il settore ferroviario britannico a causa dell'oramai sempre più complessa disputa salariale fra sindacati e governo. Il principale sindacato del settore, Rmt, ha proclamato per la giornata odierna un nuovo sciopero di 24 ore – il secondo in tre giorni dopo quello di giovedì scorso – che dovrebbe portare circa 20 mila lavoratori a incrociare la braccia. Il protrarsi della disputa fra l'Rmt e il governo sta provocando sempre maggiori disagi alla popolazione, costretta spesso a utilizzare mezzi alternativi – auto e pullman – per potersi spostare liberamente ma tutto ciò non senza disagi. Gli scioperi, infatti, coincidono con la conclusione del periodo scolastico e il concomitante avvio della stagione turistica che sta congestionando le principali arterie stradali nazionali. (Rel)