Polonia: Morawiecki, ambasciatore russo sarà convocato a ministero Esteri dopo parole Putin

- Il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki ha annunciato che il ministero degli Affari esteri convocherà l'ambasciatore russo a Varsavia Sergei Andreev per protestare contro le parole pronunciate ieri dal presidente Vladimri Putin. Nel corso di una riunione del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, Putin ha definito i territori occidentali attualmente sotto la sovranità della Polonia “un dono di Stalin”. Secondo il presidente russo, i leader polacchi "contano di formare una coalizione sotto l'egida della Nato, intervenendo nel conflitto militare in Ucraina e ottenere" delle conquiste territoriali, ovvero "prendendo parte del territorio della Bielorussia". La risposta del primo ministro polacco non si è fatta attendere. “Stalin era un criminale di guerra responsabile della morte di centinaia di migliaia di polacchi. La verità storica non è in discussione. L'ambasciatore della Federazione Russa sarà convocato al ministero degli Affari Esteri", ha scritto Morawiecki su Twitter. (Vap)