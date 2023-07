Russia: Dia, non ci sono dubbi su schieramento armi nucleari tattiche in Bielorussia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non c'è “motivo di dubitare” del fatto che la Russia abbia già schierato un primo lotto di armi nucleari tattiche in Bielorussia. E' quanto riferito dall'Agenzia d'intelligence per la difesa statunitense (Dia) nel corso di un briefing con la stampa. Come riferisce l'emittente televisiva “Cnn”, il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato il mese scorso durante i lavori del Forum economico internazionale di San Pietroburgo che "le prime testate nucleari (russe) sono giunte nel territorio della Bielorussia", aggiungendo che sono state collocate nel Paese vicino con scopi di "deterrenza". Secondo quanto riferito dalla Dia, tali armamenti sarebbero difficili da individuare anche attraverso il sistema satellitare statunitense. La Russia ha circa 4.477 testate nucleari, comprese circa 1.900 armi nucleari tattiche, secondo la Federazione degli scienziati statunitensi. (Res)