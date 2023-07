Mafia: Foti (Fd'I), con noi Borsellino sarebbe stato candidato al Colle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel 1992, la destra del Movimento sociale italiano votò Paolo Borsellino per la presidenza della Repubblica, e lo fece non perché era un personaggio legato ad un'area politica, ma perché era il simbolo forte della lotta alla mafia. Se Paolo Borsellino fosse stato vivo, penso che lo avremmo votato per il Quirinale anche nel gennaio del 2022". Lo ha affermato, in un'intervista a "Il Tempo", il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti. (Rin)