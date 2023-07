Caldo: Coldiretti, fa salire a 15,6 milioni gli italiani in vacanza a luglio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se a fare la parte del leone per il 72 per cento dei viaggiatori è il mare, particolarmente apprezzate, oltre alle città d'arte dove a pesare è il grande caldo, sono anche le scelte alternative per conoscere - prosegue Coldiretti - una Italia cosiddetta "minore" dai parchi alla campagna, dalla montagna fino ai piccoli borghi che fanno da traino al turismo enogastronomico. Molto gettonati, secondo Terranostra Campagna amica, i 25 mila agriturismi presenti in Italia spinti dalla ricerca di refrigerio e un turismo più sostenibile che ha portato le strutture ad incrementare anche l'offerta di attività con servizi innovativi per sportivi, nostalgici, curiosi e ambientalisti, oltre ad attività culturali come la visita di percorsi archeologici o naturalistici o wellness. Per chi ama la vacanza all'aria aperta come i camperisti, gli agriturismi italiani mettono inoltre a disposizione circa 12 mila piazzole attrezzate di sosta, ma anche spazi per picnic, camper, tende e roulotte per rispettare le esigenze di indipendenza di chi ama prepararsi da mangiare in piena autonomia ricorrendo eventualmente solo all'acquisto dei prodotti aziendali. Indipendentemente dalla destinazione, nell'estate 2023 - rivela Coldiretti - il cibo è la voce più importante del budget della vacanza in Italia con un terzo della spesa turistica destinato alla tavola per un totale stimato di 15 miliardi che supera quella per l'alloggio, trainata dalla voglia di convivialità. "L'Italia è il solo Paese al mondo che può contare primati nella qualità, nella sostenibilità ambientale e nella sicurezza della propria produzione agroalimentare che peraltro ha contribuito a mantenere nel tempo un territorio con paesaggi di una bellezza unica", ha affermato il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, nel sottolineare che "l'alimentazione resta il motore trainante della vacanza made in Italy". (Com)