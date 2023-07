Cagliari: cinque arresti per attentato incendiario a distributore carburante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia di Stato di Cagliari ha eseguito un'operazione che ha portato all'arresto dei presunti mandanti ed esecutori materiali dell'attentato incendiario a un distributore di carburante, avvenuto la notte del 14 aprile 2022, a Cagliari in viale Marconi. E' quanto si legge in una nota. I cinque arrestati, tutti di Cagliari, di età compresa fra i 33 e i 52 anni, sono finiti in carcere in esecuzione di un'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari. Dovranno rispondere di incendio doloso in concorso. Uno di loro è stato arrestato perché ritenuto il presunto mandante dell'incendio di un'auto avvenuto a Sestu la notte del 27 dicembre 2022. L'uomo avrebbe incaricato dell'incendio uno degli esecutori dell'attentato al distributore, che poi si sarebbe fatto aiutare da un amico, anche lui finito oggi in carcere. L'attentato aveva completamente distrutto una stazione di servizio, causando danni per circa 500 mila euro. Quella notte, il rapido intervento dei Vigili del fuoco, la cui caserma è a poca distanza, aveva evitato l'esplosione del deposito del gas e dei serbatoi di carburante vicini ad altre attività commerciali e abitazioni. I dettagli dell'operazione saranno illustrati durante una conferenza stampa convocata oggi alle 10 in Questura.(Com)