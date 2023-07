Medio Oriente: Cisgiordania, palestinese ucciso in presunto attacco vicino Nablus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un giovane palestinese è stato ucciso, mentre un altro è rimasto ferito ed è stato successivamente arrestato dalle Forze di sicurezza israeliane (Idf), mentre presumibilmente tentava di lanciarsi con la propria auto contro la folla a Sebastia, a nord-ovest di Nablus, in Cisgiordania. Lo riferiscono l’agenzia di stampa palestinese “Wafa” e il quotidiano israeliano “Times of Israel”. Fawzi Hani Mokhalafa, 18 anni, era alla guida della sua automobile, contro la quale hanno aperto il fuoco le Idf, uccidendolo sul colpo. A bordo viaggiava anche il giovane Mohammed Omar Mukhaimer, rimasto ferito e successivamente arrestato. Secondo “The Times of Israel”, le Idf hanno spiegato di aver aperto il fuoco quando la vettura guidata da Mokhalafa ha accelerato nella loro direzione. Nessun militare israeliano è rimasto ferito. In precedenza, nella stessa giornata di ieri, il 17enne palestinese Mohammed Fouad Atta al Bayed era stato ucciso a colpi di arma da fuoco negli scontri con le Idf a Um Safa, a nord di Ramallah, in Cisgiordania. Gli scontri, secondo “Wafa”, erano scoppiati durante una marcia di protesta organizzata dai giovani palestinesi contro l’espansione degli insediamenti coloniali, a seguito del lancio di pietre contro le Idf e le forze di sicurezza israeliane. Come riferisce “The Times of Israel”, sono 155 i palestinesi uccisi dalle Idf in Cisgiordania dall’inizio dell’anno, per lo più durante gli scontri o nel corso di attacchi. (Res)