Meteo Milano: la situazione di oggi

- Nella notte poco nuvoloso con spazi di sereno, dalla mattinata irregolare aumento della nuvolosità fino a generalmente nuvoloso nel pomeriggio; ampie schiarite in serata. Precipitazioni possibili rovesci nella nette e in mattinata su zone orientali in estensione a gran parte della regione tra la tarda mattinata e il pomeriggio; fenomeni in esaurimento in tarda serata. Temperature minime stazionari o in leggero aumento, massime in leggero calo. In pianura minime tra 18 e 22 °C, massime tra 27 e 31 °C. (Rem)