Meteo Milano: le previsioni per domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- irregolarmente nuvoloso la notte, specie sulle pianure; nuvolosità un po' più rada in mattinata, ma nuovo aumento irregolare sui rilievi nel pomeriggio; velature in serata. Precipitazioni nella notte possibili veloci rovesci o temporali su zone occidentali in estensione verso le pianure centrali e orientali; nel pomeriggio non sono esclusi rovesci o locali temporali su Alpi e Prealpi. Temperature: minime in leggero calo, massime in lieve aumento. In pianura minime intorno a 19 °C, massime intorno a 30 °C. (Rem)