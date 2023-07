Portogallo: ripristinati controlli alle frontiere in attesa della visita di papa Francesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Portogallo, che si prepara ad accogliere papa Francesco e un milione di giovani in occasione della Giornata mondiale della gioventù prevista a inizio agosto, ha ripristinato oggi i controlli alle frontiere. Questa misura "eccezionale", messa in atto per "prevenire possibili minacce all'ordine pubblico e alla sicurezza interna", durerà sino al 7 agosto, stando a quanto stabilito dal governo di Lisbona. I controlli alle frontiere saranno "casuali e non sistematici", ha dichiarato ieri il ministro dell'Interno portoghese José Luis Carneiro, aggiungendo che questa misura è stata coordinata con le autorità spagnole, francesi e italiane. Il Portogallo prevede che circa un milione di pellegrini provenienti da tutto il mondo, secondo gli organizzatori, parteciperanno a questo raduno di giovani cattolici che si terrà in Portogallo dal primo al 6 agosto. Inizialmente previsto per lo scorso anno, l'evento era stato rinviato al mese prossimo a causa della crisi sanitaria legata al Covid-19. Papa Francesco, 86 anni, che si sta riprendendo da un intervento chirurgico addominale all'inizio di giugno, ha già confermato la sua presenza.La visita di cinque giorni del capo spirituale della Chiesa cattolica sarà scandita da un programma particolarmente fitto, con una ventina di incontri e undici interventi.(Spm)