Mar Nero: Marina ucraina, Russia sta disabilitando sistemi identificazione su navi civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ignorando la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, la Federazione Russa ha iniziato a disabilitare i sistemi di identificazione automatica sulle navi civili. E' quanto riferito dalla Marina ucraina sul suo canale Telegram. Secondo la Marina, dieci navi nemiche sono attualmente in servizio di combattimento nel bacino del Mar Nero, di cui una nel Mar d'Azov e otto nel Mar Mediterraneo. Nelle ultime 24 ore 17 navi hanno attraversato lo stretto di Kerch-Yenikal sino al Mar d'Azov, di cui tre provenienti dallo stretto del Bosforo. "La Russia continua a violare la Convenzione internazionale per la sicurezza della vita in mare (Solas) del 1974 disattivando i sistemi di identificazione automatica (Ais) sulle navi civili nelle acque del Mar d'Azov", si legge nel messaggio della Marina di Kiev. (Kiu)