Ucraina: ministero Difesa britannico mostra i droni Malloy che saranno inviati a sostegno di Kiev

- Il ministero della Difesa britannico ha mostrato i nuovi droni Malloy che saranno inclusi nel prossimo pacchetto di assistenza militare all'Ucraina. "I sistemi aerei senza pilota, come i droni Malloy in dorazione alle forze armate britanniche, possono spostare attrezzature, armi e persino i feriti dalle linee del fronte e fanno parte del nostro pacchetto di assistenza in corso all'Ucraina", si legge sulla pagina Twitter del dicastero britannico. Il ministero della Difesa ha anche diffuso un video che mostra il funzionamento dei droni. Secondo quanto riferito, i nuovi aeromobili senza pilota saranno in grado di sollevare oggetti fino a 180 chilogrammi e operare entro un raggio d'azione di 70 metri. (Rel)