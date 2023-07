Business news: Croazia, a giugno inflazione in calo al 7,6 per cento su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di inflazione annuale in Croazia misurato dall'indice dei prezzi al consumo è sceso al 7,6 per cento nel mese di giugno. Lo rivelano i dati pubblicati dall'Istituto di statistica della Repubblica (Dzs), secondo cui su base mensile i prezzi sono stati mediamente più alti dello 0,9 per cento. A giugno, su livello annuale, i prezzi sono aumentati maggiormente nei gruppi ristoranti e alberghi (15,7 per cento), e alimentari e bevande analcoliche (14,7 per cento). L'inflazione in Croazia è diminuita per il settimo mese consecutivo, dopo aver raggiunto il record del 13,5 per cento nel novembre dello scorso anno. Questo è inoltre il tasso di inflazione più basso dal marzo del 2022. (Seb)