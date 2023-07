Business news: ProSiebenSat 1 taglia 400 posti di lavoro in Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo televisivo tedesco ProSiebenSat 1 ha comunicato che taglierà circa 400 posti di lavoro in Germania, pari a quasi il 10 per cento dei dipendenti a tempo indeterminato. La ristrutturazione del personale riguarderà i lavoratori della sede centrale di Unterfoehring, presso Monaco di Baviera, e della divisione intrattenimento. L'amministratore delegato Bert Habets ha dichiarato: “I tagli dei posti di lavoro sono una decisione difficile, ma necessaria sul piano imprenditoriale affinché ProSiebenSat 1 possa aumentare il proprio potere di guadagno e tornare a crescere in maniera sostenibile e sana”. L'Ad ha ribadito che i licenziamenti per motivi operativi dovrebbero essere evitati per quanto possibile. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, Habets vuole riportare l'azienda sulla strada del successo riducendo i costi e concentrandosi sull'intrattenimento. Con la ristrutturazione del personale, il gruppo dovrebbe risparmiare decine di milioni di euro entro il prossimo anno. Intanto, ProSiebenSat 1 si trova “in una situazione difficile”. I mercati pubblicitari stanno vacillando a causa dell'elevata inflazione e della debolezza dell'economia. Per il quarto anno consecutivo, l'azienda opera in una congiuntura “estremamente difficile”, secondo Habets. Per l'Ad, “è quindi essenziale ridurre in modo significativo i costi”. Allo stesso tempo, ProSiebenSat 1 deve far fronte a diversi problemi al proprio interno, in particolare con i cambiamenti avvenuti nella dirigenza. Al riguardo, un rappresentate degli azionisti ha osservato che il gruppo “dà l'impressione di un reality show mal prodotto”. Ulteriori difficoltà si riscontrano nel bilancio: nel primo trimestre, il fatturato è diminuito del 13 per cento su base annua a 816 milioni di euro. L'utile operativo è crollato del 52 per cento a 53 milioni di euro. Con una nuova strategia, Habets intende avviare un'inversione di tendenza, concentrandosi maggiormente sull'intrattenimento. La piattaforma di streaming di ProSiebenSat 1, Joyn, giocherà un ruolo centrale in questo processo, con il raddoppio del numero mensile di utenti nei prossimi 18-24 mesi dagli attuali quattro milioni. (Geb)