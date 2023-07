Business news: Carlsberg conferma perdita controllo di Baltika Breweries in Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo danese Carlsberg, attivo nella produzione di birra, ha confermato quanto reso noto nei giorni scorsi dall'Agenzia federale russa per la gestione della proprietà statale "in merito alla nomina della gestione temporanea di Baltika Breweries". Come si legge in una nota, "con la firma del decreto presidenziale il 16 luglio 2023, Carlsberg non detiene più il controllo della gestione o delle operazioni di Baltika Breweries. Di conseguenza, il cambio di gestione di Baltika Breweries è stato effettuato all'insaputa" dell'azienda danese. Il gruppo non ha chiaro "quali implicazioni avrà questo sviluppo sulle operazioni in corso di Baltika Breweries in Russia e sull'attuale processo di vendita", prosegue la nota. (Sts)