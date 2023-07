Business news: Ucraina, piani di investimento Ryanair da oltre 3 miliardi di dollari per ripresa industria aeronautica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ryanair ha presentato a Kiev i piani per investire oltre 3 miliardi di dollari per la rapida ricostruzione dell'industria aeronautica dell'Ucraina, una volta che la guerra sarà finita. Come si legge in un comunicato del vettore irlandese, nella capitale ucraina si è tenuto un'incontro con il vicepremier per la Ripresa dell'Ucraina e ministro delle Infrastrutture, Oleksandr Kubrakov. Ryanair ha anche tenuto incontri con i funzionari dei principali aeroporti ucraini, Kyiv, Lviv e Odessa presso l'aeroporto internazionale di Boryspil. “Ryanair rimane un partner impegnato nella ricostruzione e negli investimenti nell'aviazione ucraina. Oggi abbiamo visto che nelle condizioni di guerra più difficili, il team dell'aeroporto di Boryspil dimostra la sua professionalità ed è completamente pronto per la ripresa dei voli il prima possibile", ha detto Michael O'Leary, amministratore delegato della compagnia aerea. Ryanair si è impegnata a tornare con voli low cost da/per l'Ucraina entro 8 settimane dalla riapertura dello spazio aereo ucraino. Ciò vedrà 600 voli settimanali operati da aerei Ryanair dai principali aeroporti di Kiev, Lviv e Odesa, collegando queste città a oltre 20 capitali dell'Ue. Inoltre, Ryanair prevede di aprire voli nazionali giornalieri tra Kyiv, Lviv e Odesa, non appena questi aeroporti saranno in grado di gestirli. (Kiu)