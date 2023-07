Francia: Assemblea nazionale approva legge su transizione ecologica settore industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea nazionale francese, camera bassa del Parlamento, ha adottato nella notte in prima lettura il disegno di "legge sull'industria verde", che mira a reindustrializzare il Paese promuovendo al contempo la transizione ecologica. Il disegno di legge è stato approvato anche con il sostegno dei deputati di Repubblicani e Rassemblement National - all'opposizione - ottenendo così 217 voti favorevoli, 75 contrari, mentre 18 parlamentari si sono astenuti. L'adozione in prima lettura del disegno di legge segna anche la conclusione delle attività dell'Assemblea nazionale prima della pausa estiva. Il ministro dell'Economia Bruno Le Maire si è compiaciuto del risultato, rimarcando l'importanza di poter finalmente avviare una concreta "decarbonizzazione" del settore industriale, dopo "tre decadi di rinvii". Il disegno di legge aveva già ricevuto il sostegno in prima lettura del Senato e ora, nella sessione autunnale, i parlamentari dovranno trovare una versione di compromesso del testo per garantirne la definitiva adozione. (Frp)