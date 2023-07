Brasile: governo annuncia stanziamento di 186 milioni di euro per sicurezza nelle scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile ha annunciato uno stanziamento di poco più di 1 miliardo di real (186 milioni di euro) in favore dei governi degli stati. Le risorse potranno essere investite degli enti locali per elaborare azioni integrate per la protezione dell'ambiente scolastico. Tra queste investimenti in infrastrutture, attrezzature, formazione e supporto per la creazione di centri di supporto psicosociale nelle scuole oltre che per aumento pattuglie scolastiche, corsi di formazione per poliziotti, ricerche nel campo della prevenzione dei crimini nell'ambiente scolastico e il miglioramento delle indagini cibernetiche per l'analisi di rischi sul internet. I fondi sono messi a disposizione dal Fondo nazionale di pubblica sicurezza (Fnsp). Il provvedimento fa parte del Programma di azioni per la Sicurezza (Pas), un pacchetto di norme che mira a ridurre la violenza nel Paese. (Brb)