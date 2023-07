Usa: Alabama approva nuova mappa dei distretti elettorali ignorando le richieste della Corte suprema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Assemblea legislativa dell’Alabama ha approvato una nuova mappa dei disretti elettorali includendone solamente uno a maggioranza afroamericana, ignorando una disposizione precedentemente emanata dalla Corte suprema. Al termine della sessione speciale odierna, convocata dopo che la Corte suprema federale ha chiesto alle autorità statali di ridisegnare la mappa includendo due distretti a maggioranza afroamericana o “qualcosa di sufficientemente simile”, l’Assemblea ha approvato una nuova mappa che include un solo distretto in cui la comunitá afroamericana rappresenta la maggioranza. In un secondo distretto, invece, la comunitá afroamericana rappresenta circa il 40 per cento della popolazione. La decisione ha portato ad aspre critiche da parte dei democratici nello Stato, che hanno tacciato la misura di razzismo e accusato i repubblicani di avere ignorato le disposizioni della Corte suprema. (Was)