Usa: caso Jeffrey Epstein, il miliardario Leon Black risarcirà le Isole Vergini per 62,5 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il miliardario Leon Black ha accettato di pagare un risarcimento da 62,5 milioni di dollari alle Isole Vergini statunitensi, per evitare eventuali accuse nel quadro delle indagini sulle attività di traffico sessuale di Jeffrey Epstein, morto in prigione a Manhattan nel 2019 in circostanze poco chiare. Stando ad alcuni atti giudiziari ottenuti dal “New York Times”, il risarcimento è stato concordato lo scorso gennaio, poco prima che le Isole Vergini facessero causa a JpMorgan Chase in relazione ai legami della società con Epstein, che in vita è stato cliente della banca. (Was)