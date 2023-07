Business news: Italia e Austria mete preferite dai tedeschi nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia e l’Austria sono state le mete preferite dei turisti tedeschi nel 2022. È quanto riferisce l’Ufficio federale di statistica (Stba), secondo cui sono stati 222 milioni i viaggi con almeno un pernottamento effettuati dai tedeschi nello scorso anno, con un incremento del 24 per cento rispetto al 2021. In particolare, i viaggi all’estero hanno sperimentato un aumento del 78 per cento a 87 milioni. Le mete più gettonate sono state Italia e Austria (14 per cento), Spagna (11 per cento), Francia e Paesi Bassi (7 per cento). (Geb)