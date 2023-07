Business news: Croazia, gruppo danese Maersk apre primo magazzino vicino al porto di Fiume

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo danese di cantieristica navale Maersk ha rafforzato la propria presenza in Croazia con l'apertura del suo primo magazzino di proprietà a circa 20 chilometri dal porto di Fiume (Rijeka). Lo ha annunciato la società sul proprio sito web, ripresa dalla stampa croata. Il magazzino di 12 mila metri quadrati è costruito secondo elevati standard di sicurezza e progettato per ridurre le emissioni di gas serra grazie a caratteristiche come il tetto a pannelli solari o luci a Led che riducono il consumo energetico, spiega il comunicato dell'azienda. Maersk è un gruppo danese che ha attività in diversi settori, principalmente trasporto marittimo, energia e cantieristica navale. (Seb)