Business news: Spagna, Slim aumenta partecipazione in Fcc al 70,3 per cento

- Il maggiore azionista dell'azienda di costruzioni spagnola, Carlos Slim, aumenterà la sua partecipazione al 70,3 per cento nel corso dell'assemblea generale straordinaria degli azionisti che approverà due operazioni di riduzione del capitale sociale attraverso l'acquisto di azioni proprie per il successivo rimborso. La decisione arriva dopo che a giugno Fcc ha chiuso la vendita del 24,9 per cento della sua filiale ambientale al fondo pensione canadese Cpp Investment per 965 milioni di euro. Durante l'assemblea degli azionisti, l'amministratore delegato Pablo Colio aveva dichiarato che il ricavato sarà investito in "opportunità strategiche e necessità aziendali". (Spm)