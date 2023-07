Business news: Albania, 59,3 per cento degli scambi commerciali è con Paesi Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 59,3 per cento degli scambi commerciali totali dell’Albania è realizzato con Paesi dell’Unione europea. È quanto emerge dai dati dell’Istituto di statistica (Instat), ripresi dall’agenzia di stampa “Ata”. Nel primo semestre dell’anno, le esportazioni verso i Paesi dell’Ue hanno rappresentato il 74,1 per cento di quelle totali, mentre le importazioni il 51,4 per cento. In generale, come riporta "Ata", i principali partner commerciali dell’Albania sono l’Italia (30,2 per cento degli scambi totali), la Cina (7,6 per cento), la Turchia (7 per cento) e la Grecia (6,8 per cento). (Alt)