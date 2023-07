Business news: Paesi Bassi, risultati sopra le attese per Asml grazie a export verso Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda olandese Asml, che si occupa della produzione di macchinari per la fabbricazione di chip avanzati, ha registrato un fatturato netto di 6,9 miliardi di euro e un utile netto di 1,9 miliardi di euro nel secondo trimestre del 2023. Si tratta di cifre superiori alle aspettative del gruppo, motivate da un notevole incremento delle esportazioni verso la Cina, passate dall'8 al 24 per cento della quota di mercato di Asml in tre mesi, come riferisce l'emittente "Bnr". Tale dinamica, secondo gli esperti, potrebbe essere influenzata dal divieto di esportazione dei macchinari più avanzati di Asml verso la Cina, che scatterà a settembre, su decisione del governo dei Paesi Bassi. Pechino potrebbe dunque aver provveduto ad acquistare quanti più strumenti possibili prima del blocco imposto dalle autorità olandesi. (Beb)