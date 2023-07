Business news: Spagna, nel 2022 l'aeroporto di Madrid il 15mo più trafficato al mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aeroporto Adolfo Suarez Madrid-Barajas nel 2022 è stato il quindicesimo più trafficato al mondo e quinto in Europa. Come riferisce l'agenzia di stampa "Europa Press", è quanto emerge dalla classifica dell'Airports Council International (Aci). Con 50,6 milioni di passeggeri, Barajas è salito di 27 posizioni nella classifica mondiale, passando dal 42mo al 15mo posto. In Europa, è dietro agli aeroporti di Istanbul in Turchia, Gatwick nel Regno Unito, Amsterdam-Schiphol nei Paesi Bassi e Parigi-Charles de Gaulle in Francia. All'interno dell'Unione europea, Barajas è il terzo aeroporto più trafficato. (Spm)