Business news: Spagna, per Bankiter utile di 418 milioni di euro nel primo semestre

- Nel primo semestre del 2023, la banca spagnola Bankiter ha ottenuto un utile di 418 milioni di euro, il 54 per cento in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso e il suo record storico dall'inizio delle rilevazioni. Questo risultato è stato raggiunto nonostante la banca abbia avuto un onere straordinario di 77,5 milioni di euro dovuto all'imposta temporanea corrispondente all'anno scorso, ma pagabile nel 2023. I risultati sono stati favoriti dai continui aumenti dei tassi di interesse da parte della Banca centrale europea (Bce) nell'ultimo anno, che hanno permesso all'istituto di credito di aumentare tutti gli indicatori dell'attività bancaria tipica, nonostante la stagnazione generale della produzione di nuovo credito. Bankinter ha registrato un margine lordo di 1,2 miliardi di euro (+33 per cento), risultato favorito soprattutto dall'aumento del margine di interesse, salito del 60 per cento a poco più di un miliardo di euro, mentre le commissioni sono rimaste invariate a 303 milioni. (Spm)