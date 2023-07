Usa: Blinken, attacchi hacker cinesi hanno colpito solo sistemi non classificati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli hacker cinesi che si sono infiltrati nelle caselle di posta elettronica di diversi funzionari governativi statunitensi, tra cui anche l’ambasciatore Usa a Pechino, Nicholas Burns, non hanno avuto accesso ai sistemi secretati dei dipartimenti di Stato e del Commercio. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, parlando con l’emittente “Nbc News” a margine del Forum sulla sicurezza di Aspen, in Colorado. “Non posso parlare direttamente degli impatti associati ad eventi di questo tipo, ma posso confermare che sono stati colpiti solamente sistemi non secretati”, ha detto. Le caselle di posta elettronica in cui si sono infiltrati gli hacker, tra le quali figura anche quella della segretaria al Commercio, Gina Raimondo, sarebbero quindi declassificate. (Was)