Guatemala: preoccupazione Ue su tentativi destabilizzare processo elettorale (3)

- Il Tribunale supremo elettorale (Tse) del Guatemala ha intanto ribadito che non sospenderà il partito Movimento Semilla, del candidato presidenziale Bernardo Arevalo de Leon, in risposta a una nuova richiesta in questo senso da parte della procura. Si tratta del movimento politico arrivato secondo alle elezioni dello scorso 25 giugno, e il cui candidato dovrà sfidare Sandra Torres, del partito di centro-sinistra Unità nazionale della speranza (Une), arrivata prima con il 20,98 per cento dei consensi, nel ballottaggio del 20 agosto. Lo scorso 12 luglio la magistratura del Guatemala aveva sospeso la personalità giuridica del "Movimento semilla", a seguito del ricorso presentato da un cittadino. L'ordine era poi stato annullato dalla Corte costituzionale, massimo tribunale del Paese. (segue) (Mec)