Iran: rogo Corano, Teheran non accetterà il nuovo ambasciatore di Svezia

- L'Iran non accetterà il nuovo ambasciatore svedese e il capo missione iraniano non sarà inviato a Stoccolma. Lo ha detto il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amir-Abdollahian, dopo il colloquio telefonico con l'omologo svedese, Tobias Billstroem, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa iraniana "Mehr". "L'ambasciatore svedese a Teheran ha terminato la sua missione e, secondo l'ordine del presidente, non accetteremo il nuovo ambasciatore svedese, che dovrebbe arrivare a Teheran fra pochi giorni fino a quando il governo svedese non intraprenderà una seria azione contro la persona che insulta il sacro Corano", ha affermato. Nelle settimane scorse, le autorità svedesi avevano autorizzato il rogo di una copia del Corano con la giustificazione di voler tutelare il diritto dei propri cittadini alla libertà di espressione. Dopo settimane di tensioni, il risultato è stata l’interruzione delle relazioni diplomatiche tra l’Iraq e la Svezia, con conseguente sospensione delle licenza delle aziende svedesi sul territorio iracheno. (Res)